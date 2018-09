Druhý Graf Zeppelin zakončil éru majestátních vzducholodí – ve službách nacistické propagandy

Graf Zeppelin II, jehož stavba započala v červnu 1936, tak od říšského ministerstva letectví nikdy nedostal povolení vozit pasažéry. Kromě propagandistických letů sloužil i pro zkoušky různých přístrojů a příležitostně vozil i poštu – například v prosinci 1938 vyložil v Liberci zásilky se zvláštním razítkem. Celkem stroj strávil ve vzduchu jen čtyři stovky hodin a nalétal 36 500 kilometrů. Mnohem méně než jeho stejnojmenný předchůdce, který létal téměř deset let.

První vzducholoď nesoucí jméno sveřepého šlechtice, který vzdušné obry s pevnou kostrou začátkem 20. století doslova vydupal ze země, začala létat v roce 1928. Zpočátku byla v provozu spíše příležitostně (v srpnu 1929 například obletěla svět, o dva roky později se vypravila nad Arktidu), od roku 1932 ale už byla nasazena na linku z Německa do Brazílie. Na ní přepravovala v letní sezoně následujících pět let cestující – až do katastrofy Hindenburgu, po které byla dána do výslužby.