Vědci objevili vosu s enormním žihadlem. Je velké jako její tělo

Nově objevená vosa patří mezi velmi vzácný rod lumků Clistopyga. Jsou specializované na to, aby kladli svá vajíčka do pavouků nebo do jejich vajíček. Po kořisti pátrají v pavoučích hnízdech, pak ji ochromí rychlých vbodnutím žihadla plného silného jedu. Bezbranný pavouk pak jen pasivně přihlíží tomu, jak do něj samice naklade vajíčka. Ta se potom vyklubou v larvy, které pavouka požírají zaživa.

„Zatím nevíme, jaký druh pavouků tyto vosy upřednostňují. Před několika lety jsem popsal zvyky jiné parazitické vosy stejného rodu. Ta byla schopná použít své žihadlo jako jehlu, kterou sešila vchod do pavoučího hnízda, takže infikovaného pavouka v jeho domově uvěznila. Gigantické žihadlo nyní objeveného druhu je zřejmě také vysoce sofistikovaným nástrojem, ale bohužel můžeme jen hádat, k jakému účelu slouží,“ uvedl finský vědec.

Vědci, kteří se na objevu podíleli, nyní chtějí tento rod vos studovat intenzivněji.