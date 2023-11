Nepálský šerpa zkolaboval v Himaláji. Česká výprava mu pomohla

Lékař, horský záchranář a horský vůdce – trojice Čechů, díky níž je naživu mladý nepálský šerpa. „Kdyby se ho nepodařilo transportovat během hodiny, co se akce spustila, tak by to nedopadlo úplně dobře,“ přiblížil jeden z účastníků události Jiří Trávníček.

Horolezci čekali v táboře v necelých šesti tisících metrech na kolegu, během toho se jejich průvodce zhroutil. „Zaslechli jsme takový zvláštní zvuk, takové chrčení. Dutý náraz, jak když spadne batoh,“ pokračoval záchranář z Jizerských hor Tomáš Prchal. Zhoršující se stav šerpy musela výprava řešit rychle, o pomoc volali telefonem do Káthmándú.