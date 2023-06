„Úžasný výkon“ nepálského šerpy na Everestu. Horolezce snesl na zádech z takzvané zóny smrti

Další nepálský šerpa se zapsal do historie dobývání Mount Everestu. Těsně pod vrcholem nejvyšší hory světa přerušil výstup a na svých zádech snesl zpět osamělého a zcela vyčerpaného horolezce. Zachráněný Malajec by jinak nejspíš zemřel. Podle slavného českého horolezce Radka Jaroše je to „úžasný výkon“.