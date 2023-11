Trump u soudu připustil, že navrhoval změny v účetních uzávěrkách svých firem

„(Trump) bude opět tvrdit, že tenhle proces je pouhým honem na čarodějnice. Nakonec ale jediné, na čem záleží, jsou fakta a čísla. A čísla, přátelé, ta nelžou,“ řekla newyorská generální prokurátorka Jamesová na schodech před vstupem do soudní budovy.

Soudce Arthur Engoron už před zahájením hlavní části občanskoprávního procesu rozhodl v klíčové otázce ve prospěch prokuratury, když dospěl k závěru , že firma Trump Organization podváděla banky a pojišťovny zveličováním svého majetku. Nyní zbývá určit, zda Trump a jeho firma porušili newyorské zákony a jaký by měl být případný trest. V procesu nefiguruje porota, verdikt je tak zcela na Engoronovi.

Finanční písemnosti Trumpových firem tvoří jádro občanskoprávního procesu newyorské generální prokurátorky Letitii Jamesové – společnosti je poskytovaly bankám, pojišťovnám i dalším institucím. Trump zpochybnil důležitost dotyčných dokumentů. „Banky je nikdy nepovažovaly za příliš relevantní, obsahovaly dodatek o odmítnutí odpovědnosti,“ cituje Trumpa AP. Exprezident dodal, že po desítkách let zkušeností v obchodu s nemovitostmi „zná banky lépe než kdokoliv jiný“. „Banky hledí na smlouvu, hledí na lokaci,“ řekl.

Trump u soudu mluvil o volbách

Trump k soudu dorazil krátce po 15:00 SELČ v doprovodu svých advokátů Chrise Kiseho a Aliny Habbaové. V sále byli podle přítomných reportérů CNN také Todd Blanche a Susan Nechelesová, kteří Trumpa zastupují v trestním řízení, ve kterém bývalý prezident popírá, že by falšoval podnikatelské záznamy v návaznosti na platbu pornoherečce Stormy Daniels; jde o jedno ze čtyř trestních řízení, v nichž je uchazeč o křeslo v Bílém domě v roce 2024 obžalovaný.

„Čelím politickým agentům. Je tu rasistická generální prokurátorka, je to ohromně smutné pro naši zemi, velice nespravedlivé,“ tvrdil Trump před vstupem do soudní síně. Ve svém krátkém prohlášení zmínil také americkou inflaci, napadený Izrael a průzkumy veřejného mínění, podle kterých by nyní v některých klíčových amerických státech zvítězil nad současným prezidentem Joem Bidenem.

„Procesy jako tyhle se obyčejně konají v banánových republikách a v zemích třetího světa. Bude se nám ale dařit velmi dobře, vyhrajeme volby a učiníme Ameriku opět velkou,“ tvrdil také Trump a citoval přitom vlastní volební slogan.