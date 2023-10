Americká policie nadále pátrá po podezřelém ze střelby v Lewistonu. Do akce se zapojili i potápěči

„Bavíme se o člověku, který je znalý vojenské taktiky, především vyhýbání se sledování a postupů, jak se pohybovat, aniž by si ho někdo všimnul,“ řekl Jonathan Wackrow, analytik CNN specializující se na bezpečnostní složky.

Bezpečnostní složky podle agentury AP ve čtvrtek večer obklíčily dům poblíž města Bowdoin, který vlastní příbuzní podezřelého. Policisté ale nakonec odešli, aniž by někoho zadrželi. Stanice BBC před policejní akcí s odvoláním na místní úřady napsala, že není jasné, zda se Card nachází v některém z domů, které policie prohledává. Bowdoin leží nedaleko Lewistonu.

Útočník podle policie ve středu po osmé večer místního času zabil 18 lidí. Rodiny obětí se těžce vzpamatovávají ze ztráty blízkých. „Syn vzal kuchyňský nůž a pokusil se střelce zastavit dřív, než zavraždí další lidi. V té chvíli ho útočník zastřelil,“ uvedl otec oběti Leroy Walker.

Jeho syn Joseph pracoval v přepadené restauraci Schemengees jako provozní. V podniku právě hráli místní neslyšící hru cornhole. Několik z nich je mezi oběťmi. Útočník střílel ještě v nedaleké kuželkárně, kde středeční večery patří dětem a jejich juniorské lize. Většinu hráčů dostal ven jeden z dospělých únikovým východem. Nejmladší obětí je čtrnáctiletý Aaron Young, který na místě zemřel se svým otcem Billem a trenérem Bobem Viollettem.

Agentura AP poznamenala, že v mnoha předchozích případech hromadné střelby do lidí v USA byl podezřelý nalezen – ať už živý, nebo mrtvý – poměrně rychle. Card je však na útěku druhý den. „Soused udělal něco děsivého. Určitě to bude trvat hodně dlouho, než se přes to přeneseme,“ prohásil Cardův soused Rick Goddard.

Politický obrat

Tragická střelba už má vliv i na národní politiku. Incident přiměl demokratického kongresmana z Maine Jareda Goldena změnit názor na opatření ohledně držení zbraní.

Golden byl jedním z mála demokratů, kteří se stavěli proti zpřísnění zbraňových zákonů. „Byl jsem proti snahám zakázat smrticí válečné zbraně. Teď ale nastal čas, abych přijal svůj díl odpovědnosti za toto selhání a vyzývám Kongres Spojených států, aby útočné pušky zakázal,“ prohlásil Golden na tiskové konferenci v Lewistonu.

Zákaz prodeje útočných pušek typu AR15 navrhuje demokratický prezident Joe Biden. Nemá pro něj ale zatím v Kongresu dostatečnou podporu.