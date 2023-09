Místo Indie Bhárat. Země by se mohla přejmenovat, aby se zbavila britského odkazu

„Často zaznívá argument i z úst premiéra, že slovo Indie pochází z Velké Británie a že se země dříve jmenovala Bhárat,“ vysvětlil redaktor ČT Jan Piskala. Upozornil, že toto označení je už teď zakotveno v ústavě, jejíž první věta zní „Indie, tedy Bhárat, je svaz států“. Znovu ale v dokumentu nezaznívá.

Oficiální názvy země podle současných pravidel zní Republic of India v angličtině i Bhárat Ganrádžja v přepise z hindštiny.

Mezinárodní reakce

Okolní státy z většiny snahu o přejmenování respektují. Historicky ale Bhárat zahrnoval větší území než současná Indie – sahal až na území Afghánistánu, Číny a Myanmaru. Objevují se proto obavy, že by se přejmenováním Indie připravovala na změnu hranic, třeba v Kašmíru, o který vede spor s Pákistánem a Čínou.

Podle jihoasijských médií se nejvýraznější reakce ozvala z Pákistánu, který se nechal slyšet, že pokud by OSN přestala pro současnou Indii její název uznávat, stát by si jméno přivlastnil. Místní nacionalisté se odkazují na to, že na pákistánském území se nachází území řeky Indus, ke kterému se jméno pojí.