Britská vláda nařídila zavřít více než stovku škol. Kvůli zastaralému betonu jim hrozí zřícení

„Situace je natolik kritická, že necelý týden před začátkem školního roku se musely uzavírat školy. Kritici připomínají současné vládě, že to byl právě konzervativní kabinet, který během let škrtal peníze na rekonstrukci škol,“ přiblížil situaci ve Velké Británii zpravodaj ČT Lukáš Dolanský.

Ještě poměrně nedávno přitom ministerstvo školství tvrdilo, že pokud není použitý stavební materiál v kritickém stavu, je využívání budovy nadále bezpečné. „Nikdo neví, proč vláda musela přijít s tím oznámením týden před začátkem školního roku,“ dodal Dolanský. „Možná se to má týkat několika desítek nebo stovek dalších škol.“

Zatímco ministerstvo zjišťuje rozsah problému, premiér Rishi Sunak ve vysílání BBC prohlásil, že se nedotkne 95 procent škol v Anglii. To však znamená, že omezení by stále mohla potkat i tisícovku škol. Podle webů BBC News a The Guardian slíbila vláda školám pomoc s financováním rekonstrukcí.

Otázky o odpovědnosti současného šéfa vlády vyvolává rozhovor, který BBC poskytl někdejší nejvýše postavený úředník ministerstva školství Jonathan Slater. Ten uvedl, že resort před revizí výdajů v roce 2021 žádal o zdvojnásobení rozsahu programu opravy škol, aby bylo možné ročně odstranit závady ve dvou stech areálech. Sunak jakožto tehdejší ministr financí však podle něj rozhodl o tom, že kapacita programu se naopak snížila na polovinu.