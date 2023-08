Robotyne je svobodné a postupujeme dále, hlásí Kyjev

„Robotyne je osvobozené a naše vojska postupují na jihovýchod,“ řekla Maljarová podle agentury Unian. Ukrajinské jednotky podle ní směřují k obcím Novoprokopivka a Očeretuvate „bez ohledu na zuřivý odpor nepřítele“. Ozbrojené síly Ukrajiny minulý týden uvedly, že jejich jednotky vztyčily ve vsi Robotyne státní vlajku, ale zároveň doplnily, že se v místě stále dostávají pod palbu.

O ukrajinském postupu se zmiňují také analytici ISW, kteří upozorňují, že předpovědi ohledně další etapy bojů ztěžují nejasnosti ohledně toho, jak okupanti doplňují vlastní ztráty a vybavení na jihu Ukrajiny.

V oblasti podle nedávného hodnocení situace v podání ISW nejsou pozorovány ruské síly, které by ještě nezasáhly do bojů. To může svědčit o tom, že další linie ruské obrany může být méně pevná než pozice, které již ukrajinské síly překonaly. Podle amerických expertů není jasné, zda si Rusové dokážou udržet převahu, pokud nebudou s to nasadit stejné množství vojáků i na další obranné linii.