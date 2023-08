Izraelské ministerstvo chce zavést oddělené koupání pro muže a ženy

Pláž pro věřící je v Tel Avivu od ostatních oddělená vysokou zdí. Tři dny v týdnu tam smí jen muži, tři dny pouze ženy.

Ministerstvo životního prostředí teď navrhlo, aby se možnost odděleného koupání pro muže a pro ženy zavedla i v některých národních parcích.

Mělo se to týkat i rezervace u Jeruzaléma se starou byzantskou nádrží coby populárním místem pro koupání. Otevírací hodiny areálu by se prodloužily, takže k večeru by lokalita byla buď jen pro ženy, nebo pouze pro muže.

„Prodloužením otevírací doby jedna strana něco získá a žádná nebude poškozena,“ myslí si ministryně životního prostředí Idit Silmanová.

Změny by uvítal například ultraortodoxní židovský věřící Jehuda. „Nekoupeme se společně a i naše ženy velmi preferují koupat se bez mužů. (…) Mělo by se to určitě zavést. Aby i ženy měly možnost se vykoupat, aniž by je rušili muži,“ říká.