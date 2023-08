Ničivý požár na Havaji má už přes sto obětí. Identifikovat se podařilo jen tři

Škoda jen na pojištěném majetku na ostrově podle odhadů činí 3,2 miliardy dolarů (asi 70,7 miliardy korun). Plameny zničily nebo poškodily 2200 budov a další tři tisíce poškodil kouř, píše AP.

Guvernér Green uvedl, že bydlení nejméně na 36 týdnů budou potřebovat tisíce lidí. Záchranáři varují před předčasným návratem do spálených oblastí kvůli zdravotním rizikům, která představují toxické látky zbylé z hoření například v pitné vodě.

Podle zahraničních médií jde o největší katastrofu v historii ostrova. Na Maui se chystá americký prezident Joe Biden. „Spolu s mojí ženou Jill navštívíme Havaj, co nejdříve to půjde. Nechci překážet záchranářům. Byl jsem už na tolika místech neštěstí, ale chci tam jet a ujistit se, že mají všechno, co potřebují. Spolupracujeme se státem na tom, abychom přeživším poskytli přístřeší do té doby, než budeme na ostrově moct znovu stavět nové domy,“ uvedl šéf Bílého domu.