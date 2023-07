Evropská kosmická agentura navedla družici Aeolus do Atlantského oceánu

Evropská kosmická agentura (ESA) dokončila bezprecedentní manévr, při němž nasměrovala vyřazenou družici Aeolus do Atlantského oceánu. Sonda, která posledních pět let z oběžné dráhy monitorovala počasí, nebyla navržena pro kontrolovaný návrat na Zemi, kosmické agentuře se ale přesto podařilo použít zbývající palivo, aby Aeolus navedla do „vodního hrobu“, informovala agentura DPA. Poprvé se tak povedlo řízeně navést do zemské atmosféry družici, která k tomu nebyla určena.