Mohl jsem to odtajnit, ukazuje Trump podle nahrávky důvěrný dokument, který už nesměl mít

Existence nahrávky vyšla najevo už přibližně před měsícem, několik dní předtím, co tým zvláštního vyšetřovatele ministerstva spravedlnosti Jacka Smithe vznesl proti exprezidentovi bezprecedentní obžalobu o 37 bodech. Nyní audiozáznam jako první zveřejnila televize CNN, načež se k němu dostal také list The New York Times (NYT).

Nahrávka vznikla v červenci 2021 v Trumpově golfovém klubu ve státě New Jersey, kde jej navštívili lidé pracující na memoárech jeho někdejšího poradce Marka Meadowse. V místnosti podle NYT byli také nejméně dva exprezidentovi asistenti.

Publikovaný záznam začíná v momentě, kdy Trump s hosty mluví o nejvýše postaveném americkém generálovi Markovi Milleym. O něm předtím vyšla zpráva, podle níž se obával, že Trump na konci mandátu nařídí útok proti Íránu.

„Ukážu vám příklad. Řekl, že jsem chtěl zaútočit na Írán… Mám velkou hromadu papírů,“ říká Trump, zatímco je v pozadí slyšet šustění papírů. Z pokračování nahrávky vyplývá, že exprezident ukazuje nejméně jeden dokument vypracovaný ministerstvem obrany, přičemž jej prezentuje jako důkaz podkopávající tvrzení o Milleyho obavách. Prokurátoři v obžalobě uvádí, že Trump materiál označil za „plán útoku“.

„Tohle mi úplně dává za pravdu… Až na to, že je to jakoby vysoce důvěrné,“ pokračuje Trump. Poté se členkou svého týmu mluví o tom, zda by bylo možné materiály odtajnit. „Jako prezident jsem to mohl odtajnit,“ říká podle CNN Trump. „Teď nemůžu, víš, ale tohle je stále tajemství.“ Ženský hlas na to se smíchem odpovídá: „Teď máme problém.“