Pro ukrajinské vojáky je typická obětavost, říká důstojnice. Sama je daleko od svých pěti dětí

Její rodina odjela do Polska 6. března, od té doby se s ní ještě ani jednou nesetkala. „Já se snažím plně ponořit do služby, aby mi to rychleji uteklo,“ popisuje, jak se vyrovnává se situací. „Vím, že za měsíc odejdu na dovolenou a rodinu uvidím.“

„Protože jsem důstojnice ukrajinské armády – sloužím už 25 let,“ vysvětluje Ivanecová, proč se rozhodla s rodinou rozloučit a v zemi zůstat. „Když Putin rozpoutal válku proti naší zemi, neměla jsem žádnou jinou alternativu. Možná to vyzní nadneseně, ale já jsem přísahala věrnost Ukrajině, takže jsem chápala, že musím zůstat se svou vlastí až do konce,“ říká.

Ivanecová pracuje jako zvláštní dopisovatelka a informuje o situaci na bojišti a osvobozených územích. Podává prý rovněž také svědectví o hrdinství ukrajinských vojáků. „Chtěla bych napsat o každém z nich, protože všechno nechali za sebou, rozloučili se s rodinami a plní svoje povinnosti,“ říká.

Pro ukrajinské vojáky je podle ní příznačná obětavost. „Jsou to lidé, kteří se třeba sami přihlásili do domobrany, aniž by měli jakoukoliv vojenskou zkušenost. Viděla jsem ty fronty 24. a 25. února. Lidé stáli v dlouhých frontách, aby se mohli na vojenské správě přihlásit do armády nebo domobrany,“ vypráví.