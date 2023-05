Severní Karolína výrazně omezí potraty. Možné budou do 12. týdne, schválili zákonodárci

Republikány ovládaný zákonodárný sbor v Severní Karolíně schválil návrh zákona, který zpřísňuje pravidla potratů v tomto americkém státě. Interrupci bude napříště možné provádět pouze do 12. týdne těhotenství, dosud to bylo do 20. týdne. Informovala o tom agentura Reuters.