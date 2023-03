Budeme generací, která zajistí nezávislost Skotska, řekl nový předseda skotské vlády Humzu Yousaf

Yousaf, který byl vyhlášen vítězem klání o post prvního ministra v poloautonomní skotské vládě, se stane prvním muslimem v čele vlády západoevropské země. Je blízkým spojencem Sturgeonové, takže jeho vítězství v souboji o vedení SNP signalizuje, že se strana nevzdá své progresivní politiky.

„Budeme generací, která zajistí nezávislost Skotska,“ řekl Yousaf v Edinburghu po vyhlášení výsledků. Bude se také muset pokusit sjednotit stranu po tvrdé kampani na post lídra, která odhalila rozpory mezi kandidáty ohledně jejich přístupu k nezávislosti a sociálním otázkám.

„Tam, kde je třeba zacelit rozpory, to musíme udělat, a to rychle, protože máme před sebou práci a jako strana jsme nejsilnější, když jsme jednotní. To, co nás spojuje, je náš společný cíl – zajistit našemu národu nezávislost,“ řekl nový předseda SNP.

Yousaf prohlásil, že jeho muslimská víra „není základem, na němž tvořím zákony“ a že podporuje manželství pro všechny. Uvedl také, že hodlá napadnout rozhodnutí britské vlády zablokovat návrh zákona přijatý skotským parlamentem, který lidem usnadňuje změnu jejich zákonného pohlaví.

Jeho progresivní sociální názory by měly zachovat dohodu se Stranou zelených o podpoře vlády SNP.