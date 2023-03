Těhotná ukrajinská vojačka prošla ruským zajetím. Zažila hlad i strach

Vystudovanou armádní paramedičku hned na počátku obnovené invaze povolali do Mariupolu. Tam ji zaskočila zpráva, která by byla v dobách míru tou nejšťastnější. V tvrdých podmínkách zjistila, že s manželem čeká dítě. „Plakala jsem, plakala jsem nad tím testem, který mi ukazoval pozitivní výsledek,“ vzpomíná.

Z obklíčeného města už uprchnout nemohla. Během dubnové noci dostala opět rozkaz. Musela se vydat na bojiště ošetřovat raněné vojáky. Na základnu v ocelárnách Iljič se zpět nedostala. Padla do rukou ruských vojáků. „Tehdy jsem měla ve vestě jídlo. Přiběhli ke mně a křičeli: 'Ona něco má, má nějakou zbraň'. Začali vyklepávat vestu a začaly z ní padat čokolády, Snickers, Bounty.“

Převezli ji do Olenivky. Spala v cele, ve které byla dvacítka dalších žen. Společně se dělily o dvě postele s matracemi.

„Byla tam taková zima, že když jsme se ráno probudily, byly jsme pokryté jinovatkou. Tam, kde byla provalená podlaha, běhaly krysy.“

Nedostatek jídla i vyhrožování

Musela se vypořádat s nedostatkem jídla i s tím, že v pokročilém těhotenství neměla žádnou lékařskou péči. Život jí ztěžoval i omezený přístup na toaletu, pravidelné výslechy i uprostřed noci a vyhrožování. Podmínky, ve kterých se jednatřicetiletá Marjana neustále bála o budoucnost dítěte.

„Několikrát i během výslechů říkali, že mě dají do ruského vězení, do kolonie, a dítě dají do dětského domova,“ vzpomíná.

Porod čtyři dny po propuštění

V sedmém měsíci jí pomohl důstojník paradoxně z ruské armády. Na velení se obrátil s tím, že jakékoliv problémy těhotné zajatkyně by mohly poškodit image Ruska. Den poté přijel z Doněcku lékař. „Po prohlídce řekl, že to není dostatečné a že mě musí vzít na ultrazvuk.“

V nemocnici zůstala až do výměny. Sama si po celou dobu říkala, že nesmí porodit, aby dítě zůstalo u ní. To se jí splnilo. Dcera Anna se jí narodila jen čtyři dny po propuštění.