Padesát let od prvního bezdrátového telefonátu. Jeho vynálezce očekává další zdokonalování technologie

video Padesát let od prvního bezdrátového telefonátu

První bezdrátový telefonát pořídil Cooper už v dubnu 1973 z ulice na Manhattanu. „Na samém začátku, před 50 lety, když jsem vynalezl mobilní telefon a skutečně jsme ho sestrojili a telefonovali s ním, mi bylo jasné, že jednou ho bude mít každý. Vtipkovali jsme, že jednou, až se narodíte, přidělí vám telefonní číslo. A až jednou nezvednete telefon, znamená to, že jste zemřeli,“ říká.

Vize masového rozšíření mobilních telefonů se skutečně naplnila. A díky rozpadu bipolárního světa na přelomu 80. a 90. let se komunikační revoluce šířila takřka bez překážek napříč celou planetou. Jedinými výzvami byl rozvoj technologií se zaměřením na miniaturizaci a výdrž telefonů a na snížení jejich pořizovací a provozní ceny.

Martin Cooper si je jistý, že jeho vynález zdaleka neřekl poslední slovo. Dnešní způsob telefonování považuje za nepřirozený. Vizionář předvídá přístroje pohodlně připojené k tělu majitele a časem i napájené jeho biologickou energií. Obavy nemá z přílišného užívání, ale z nedostatečné ochrany osobních údajů.

„Můj nejvíc negativní názor je, že už nemáme žádné soukromí. Všechno o nás je dnes někde zaznamenáno a je to přístupné někomu, kdo má dostatečně silnou touhu to získat. Musíme se s tím naučit žít. Naše vlády se musí rozhodnout, co všechno o nás musí chránit.“