Rusko přišlo navždy o Evropu jako největšího odběratele ropy a plynu, řekl šéf agentury pro energii

Birol také pochválil Norsko za to, že zvýšilo vývoz plynu do Evropy, když zmizely ruské dodávky. „Rád bych poděkoval Norsku za to, že v těžké době zvýšilo vývoz do Evropy a že znovu dokázalo, že země je spolehlivým dodavatelem,“ prohlásil.

Uvedl také, že považuje za pozitivní, že se do obnovitelných zdrojů a nízkouhlíkových řešení investuje obrovské množství peněz. Agentura podle něj brzy zveřejní nová čísla, která ukazují, že investice do obnovitelných zdrojů v Evropě nebyly nikdy tak vysoké jako nyní. Investice jsou podle něj poháněné úvahami o energetické bezpečnosti, klimatickými závazky a touhou zemí podpořit nový průmyslový rozvoj.

Příští rok poptávka po ropě zpomalí

U cen ropy nyní agentura ve svých prognózách reflektuje růst počtu případů nemoci covid-19 v Číně, který posiluje obavy ohledně vývoje poptávky po palivech. K těmto obavám přispívají rovněž nepříznivé vyhlídky západních ekonomik. Agentura proto předpokládá, že růst globální poptávky po ropě v příštím roce zpomalí na 1,6 milionu barelů denně z letošních 2,1 milionu barelů denně.

IEA také nedávno uvedla, že blížící se zákaz nakupovat v Evropské unii ruskou ropu a ropné produkty dopravované po moři znamená spolu s cenovým stropem na ruskou ropu bezprecedentní nejistotu. „Blížící se embarga, která země EU zavádějí na ruskou ropu a ropné produkty, a zákaz uvalený na služby poskytované po moři budou na trhu s ropou znamenat další tlak na rovnováhu a především na už tak mimořádně napjaté trhy s naftou,“ uvedla agentura.