Le Penová změnila stranu svého otce a dotáhla ji k historickému úspěchu

V době svého vzniku byla Národní fronta stranou ultranacionalistickou a populistickou s otevřenými rasistickými a antisemitskými postoji, připomněl zpravodaj ČT ve Francii Jan Šmíd. Dodal, že do nejužšího vedení patřili členové antifašistického odboje i kolaboranti.

Zakladatel strany Jean-Marie Le Pen byl za trivializování holocaustu a výroky o tom, že plynové komory byly jen detailem druhé světové války, odsouzen. Stal se také terčem atentátu, ale slovník přesto nezměnil. Navíc před dvaceti lety šokoval, když se dostal do druhého kola prezidentských voleb.

Otec versus dcera

Stranu, včetně názvu, začala měnit teprve jeho dcera Marine, a to k nelibosti otce zakladatele. „Marine Le Penová naznačila, že chce změnit název strany Národní fronty. Tuto iniciativu považuji za sebevražednou,“ řekl k tomu už před časem Jean-Marie Le Pen; jeho dcera se do čela národní fronty postavila v roce 2011 a o sedm let později skutečně změnila její název na Národní sdružení.