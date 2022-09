Trumpův někdejší stratég Bannon byl obžalován z finančních deliktů

Obvinění se týkají projektu We Build The Wall (Stavíme zeď). Obžaloba Bannona čítá šest bodů; dva se týkají praní špinavých peněz, tři spiknutí a jeden plánování podvodu, píše agentura Reuters.

Bannon podle prokuratury dárcům slíbil, že všechny jimi darované peníze půjdou na stavbu zdi u hranice s Mexikem, přičemž se podílel na převodu statisíců dolarů dalším dvěma lidem zapojeným do tohoto spiknutí. Obžaloba tyto osoby neidentifikovala jménem, ale informace se podle agentury AP shodují s údaji Briana Kolfage a Andrewa Badolata, kteří se v dubnu přiznali k federálním obviněním.

Nynější obžaloba je na úrovni státu New York. Týká se přitom stejného údajného jednání, které vedlo k Bannonovu stíhání na federální úrovni. To však skončilo náhle, a to ještě dříve, než se konal soud, protože Trump Bannona omilostnil poslední den v úřadu prezidenta. Manhattanští prokurátoři obžalovali také neziskový subjekt We Build The Wall, který Bannon a další osoby údajně využívali k získávání darů.