Severní Karolína zakázala potraty po dvacátém týdnu těhotenství

Pokud by republikáni ve volbách uspěli, prosazovali by další omezení potratů. Republikánský předseda severokarolínské Sněmovny reprezentantů Tim Moore v červenci uvedl, že by chtěl zakázat potraty od okamžiku, kdy je možné zachytit srdeční aktivitu plodu. To bývá u většiny žen zhruba v šestém týdnu těhotenství.

Cooper už na začátku července podepsal nařízení, které chrání pacientky, jež podstoupily interrupci mimo stát. Státním úřadům, které spadají pod pravomoc guvernéra, Cooper zakázal tyto ženy vydávat ke stíhání a pomáhat jiným státům v těchto snahách.

Ústavní právo na potrat napříč celými Spojenými státy garantoval precedens Nejvyššího soudu z roku 1973 známý jako Roeová versus Wade, jenž stanovil federální právo na ukončení těhotenství zhruba do jeho 24. týdne. Pětice konzervativních členů devítičlenného soudu regulaci potratů v červnu vrátila do rukou amerických států.