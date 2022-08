Z Okupace se stalo Ovládnutí. V Izraeli se promítají české filmy

Komplex kinosálů v centru Tel Avivu hostí tento týden české filmy. První večer patřil snímku Okupace. Film pojednává o událostech srpna 1968 v Československu. „Podle mě toto je jeden z nejlepších filmů, který se k tématu svým způsobem i českým humorem vrací,“ míní ředitel Českého centra v Tel Avivu Robert Mikoláš.

Podle režiséra filmu Michala Nohejla byl film v Izraeli zařazen do žánru černé komedie. „Já bych to asi černou komedií nenazval. Spíše komediálním dramatem,“ okomentoval to Nohejl.

Potíže s překladem

V Izraeli se film promítá pod názvem 'Hištaltut', což znamená „Ovládnutí“. Slovo 'Kibuš', tedy „okupace“, je totiž spojeno takřka výlučně s izraelsko-palestinským konfliktem. Daleko těžší než název bývají ale pro překladatele z češtiny do hebrejštiny samotné dialogy.

„Novodobá hebrejština vznikla začátkem 20. století, takže jazyk ještě není ustálený a musíte si vždycky lámat hlavu, jak to nejlépe přeložit,“ sdílí své zkušenosti překladatel Ivan Joel Hajoš. Do Izraele emigroval po roce 1968 a na české filmové přehlídce pomáhá s překlady filmů z československé nové vlny.

Poprvé od roku 2019 se festival českého filmu koná bez pandemických opatření, a to v tradičním srpnovém čase, kdy v Tel Avivu vrcholí letní kulturní sezona. V tomto ročním období nabízí Tel Aviv stovky, ne-li tisíce možností, jak strávit večer. Česká kinematografie si však i v této konkurenci umí najít diváky. Typově jsou to lidi střední a starší generace s evropskými kořeny.

„Miluji české filmy. I ty nové, nejen ony klasické. Vždycky je to tady u nás úspěch. A proto trvám na tom, že v srpnu se tu koná česká filmová přehlídka,“ říká programový ředitel Tel Aviv Cinematheque Pini Schatz. Kromě Tel Avivu se projekce konají také v Jeruzalémě a Haifě.