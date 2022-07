V japonských volbách do horní komory posílila vládní strana

Podle některých analytiků Abeho vražda přiměla více voličů dát hlas vládní straně, jiní tvrdí, že výsledky potvrzují předvolební odhady. Volební účast činila 52 procent, což bylo asi o tři procenta více než při předchozích volbách poloviny horní komory.

V nedělním hlasování byl zvolen rovněž rekordní počet (35) žen do horní komory japonského parlamentu, uvedla agentura Kjódó. Dosavadní rekord z let 2016 a 2019 byl 28 žen. Nejvyšší v historii byl také tentokrát počet kandidujících žen, a to 181. Podle agentury Kjódó to odráží pozvolnou změnu ve společnosti, v níž jinak v politice i firmách dominují muži.