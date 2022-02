Poblíž ostrova Korfu hořel trajekt. Stovky cestujících se podařilo evakuovat

Čechy, sever Moravy a Slezsko zasáhl ve čtvrtek silný vítr. V nižších polohách dosahoval v poryvech rychlosti většinou do 90 kilometrů v hodině. Počasí do noci komplikovalo dopravu na železnici, neprůjezdné byly i některé silnice. Nehody se ale obešly bez vážnějších zranění. Bez proudu se ocitlo přes 300 tisíc odběratelů, jejich počet v podvečer klesl na zhruba padesát tisíc. Déšť a tající sníh také zvedaly hladiny řek. Varování Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) před velmi silným větrem platí pro celé Česko až do půlnoci.