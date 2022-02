Katar se dohodl s Talibanem na obnovení evakuačních letů z Kábulu

Z Kábulu bude podle nynější dohody dvakrát týdně létat společnost Qatar Airways, což umožní Spojeným státům a dalším zemím evakuovat tisíce svých občanů a zranitelných Afghánců, kteří čelí hrozbě Talibanu a humanitární krize.

Zároveň se podle Axios jedná o tom, že bude z Kábulu do Kataru jednou týdně létat také afghánská společnost Ariana. Ministr však poznamenal, že k tomu bude zapotřebí, aby Taliban přistoupil na určité bezpečnostní záruky. Dohoda o těchto letech proto zatím nebyla dokončena.

Katarský ministr zahraničí serveru Axios poskytl rozhovor v pondělí ve Washingtonu během oficiální návštěvy katarského emíra šajcha Tamima bin Hamada Sáního.

Klíčová role Kataru

Vysoce postavený zdroj z katarské vlády agentuře Reuters už 27. ledna sdělil, že společnost Qatar Airways po dvouměsíční přestávce obnovila evakuační lety z Afghánistánu.

Země z Perského zálivu v minulosti sehrála klíčovou roli při vyjednáváních mezi USA a Talibanem, která vedla k uzavření dohody o stažení amerických vojsk. Poté, co Afghánistán koncem loňského srpna po dvacet let trvající válce, která následovala po teroristických útocích z 11. září 2001, opustili američtí vojáci a jejich spojenci, pomohl Katar Talibanu zprovoznit kábulské letiště. Dauhá pak sloužilo jako významný dopravní uzel nejen pro americké evakuační lety. V listopadu Katar přistoupil na to, že bude v Afghánistánu diplomaticky zastupovat Spojené státy.

V polovině září ale Katar varoval, že nebude nést žádnou odpovědnost za provoz letiště v Kábulu, pokud s ním islamistické hnutí Taliban ohledně těchto aktivit neuzavře jasnou dohodu. Začátkem prosince pak Katar evakuační lety z Afghánistánu zastavil kvůli sporu s Talibanem ohledně toho, kterým lidem bude odlet umožněn, píše Reuters.