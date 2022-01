Na východní pobřeží USA udeřila silná bouře. Boston čeká přes půl metru sněhu

„Může to být historická bouře, obrovská,“ vyjádřila v pátek své přesvědčení starostka Bostonu Michelle Wuová. Právě její město má podle zpravodajského serveru nbcnews.com patřit k nejpostiženějším. Bouře by do něj měla vtrhnout s větry o rychlosti až 80 kilometrů v hodině a přinést přes půl metru sněhu.

Sněžná bouře o rozsahu, který tento region čtyři roky nepocítil, má zasáhnout celé východní pobřeží od Maine až po Severní a Jižní Karolínu. Pět států v oblasti již vyhlásilo stav pohotovosti.