Pandemie ve světě: Slovensko dál uvolňuje restrikce, naopak Německo, Itálie či Švédsko přitvrzují

Zpravodaj připomněl, že nejpřísnější opatření začala platit v listopadu, včetně nouzového stavu a celodenního zákazu vycházení. Povoleny byly jen cesty do práce, k lékaři či pro potraviny. Od poloviny prosince pak začalo postupné uvolňování, které pokračuje i nyní.

Končí také zákaz nočního vycházení, který platil od 20 do 5 hodin. Skončily rovněž vánoční prázdniny a do škol se vracejí všichni žáci na prvním a druhém stupni základních škol i studenti středních škol.

Slovensko pokračuje v uvolňování karanténních opatření. Od pondělí se v zemi mohou konat i kulturní akce. Otevírají se kina, divadla, hudební kluby, které bude možné za určitých podmínek naplnit až do 50 procent kapacity sálů. Vstup bude jen pro očkované nebo pro návštěvníky s potvrzením o prodělání covidu, řekl zpravodaj ČT na Slovensku Petr Obrovský.

V Německu bude těžší dostat se do restaurací

Severoněmecký Hamburk od pondělí zpřísnil karanténní opatření, lidé se základním očkováním proti covidu-19 se nově bez dodatečného testu nedostanou do restaurací. Na takovém omezení se v pátek s kancléřem Olafem Scholzem dohodla většina premiérů spolkových zemí. Německý ministr zdravotnictví Karl Lauterbach očekává, že nová pravidla ostatní regiony rychle zavedou, a v rozhovoru s televizí ARD navíc naznačil, že Německo se kvůli koronavirové variantě omikron nevyhne dalším zpřísněním.

Pondělkem v Německu také definitivně skončily vánoční prázdniny a školáci se vrátili do lavic i ve zbývajících osmi spolkových zemích. Vyučování je prezenční, což politici označují za prioritu, žáci se ale musí častěji testovat.

Scholz po pátečním jednání se zemskými premiéry oznámil, že Německo přechází především v gastronomii na přísnější model, kdy očkovaní a uzdravení musí předkládat dodatečný negativní test. Výjimku mají jen lidé s posilující dávkou. Hamburk toto pravidlo zavedl už od pondělí a rozšířil ho také na vnitřní sportovní zařízení, kina, divadla, vyhlídkové jízdy a plavby nebo na prostituci. Podobně chce upravit své karanténní vyhlášky i většina dalších spolkových zemí s výjimkou Saska-Anhaltska.

Itálie přitvrzuje i ve veřejné dopravě

V Itálii začalo platit další zpřísnění opatření, jimž podle agentury ANSA vláda svým způsobem zavedla téměř lockdown pro neočkované. Od pondělí se totiž rozšířila povinnost mít takzvaný superzelený pas i na další aktivity, včetně veřejné dopravy, vstupů do sportovních center, muzeí či na lyžařské vleky. Tato povinnost platí zatím do konce března, kdy má v zemi skončit nouzový stav, který ale může být v případě špatné epidemické situace prodloužen. Superzelený pas potvrzuje očkování proti covidu-19 či prodělání této nemoci v předchozím půlroce.

Dvě úrovně covidových certifikátů zavedli v Itálii loni v prosinci a vláda postupně rozšiřovala aktivity, kam lze jen se superzeleným pasem. Do neděle byl tento certifikát potřeba například pro vstup do vnitřních prostor restaurací, kin či divadel. Jinde, například ve veřejné dopravě či na pracovišti, stačil takzvaný zelený pas, potvrzující negativní test na koronavirus SARS-CoV-2. Od 15. února bude pro lidi žijící v Itálii ve věku od 50 let covidový certifikát potvrzující očkování proti covidu-19 či prodělaní této nemoci nutný i na pracovišti.

Od pondělí je vyšší úroveň takzvaných covidových pasů nutná téměř všude, s výjimkou obchodů či základních služeb. Potřebují ho lidé při cestách vlakem, autobusem, metrem, pro ubytování v hotelu, na veletrhy, do heren, bazénů, posiloven i pro posezení na zahrádkách restaurací, kde ho zatím potřebovali jen uvnitř. Tato povinnost platí v celé Itálii, bez ohledu na barevné stupně, jimiž vláda v regionech označuje úroveň epidemické situace.

Další zpřísnění opatření v Itálii začne platit 20. ledna, odkdy bude nutné se prokázat základním covidovým pasem u holiče nebo v kosmetických salonech. Od 1. února bude tento certifikát nutný i pro vstup na úřady, pošty, do bank či obchodů, které neprodávají zboží základní potřeby.

Švédsko zkrátí otvírací dobu restaurací a barů

Švédsko zavede nová opatření s cílem zabránit růstu počtu případů nákazy koronavirem, který vytváří tlak na zdravotnický systém. Podle premiérky Magdaleny Anderssonové budou nová omezení zahrnovat zkrácení otvírací doby restaurací a barů a snížení povoleného počtu účastníků veřejných akcích. Předsedkyně vlády rovněž vyzvala k práci z domova, kde je to možné.

Restaurace a bary budou nově muset zavírat nejpozději ve 23:00 a hosté budou moci sedět maximálně ve skupinách po osmi. Veřejných akcí se bude smět účastnit nejvýše 50 neočkovaných lidí. Opatření začnou platit 14. ledna.

Anderssonová rovněž vyzvala k práci z domova a uvedla, že ve vyšším školství může být zavedena výuka na dálku. Zdůraznila také, že nejmocnějším nástrojem boje proti nemoci covid-19 je očkování.