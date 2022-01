Ve sněhu na severu Pákistánu uvázla tisícovka aut. Mrtvých jsou přes dvě desítky

Na 21 turistů zemřelo v autech cestou do oblíbeného sportovního střediska na severu Pákistánu, kde napadlo nezvyklé množství sněhu. Podle agentury DPA to uvedly tamní úřady, které oblast prohlásily za zasaženou kalamitou a další cesty do ní zakázaly. Středisko Marrí leží 64 kilometrů severovýchodně od hlavního města Islámábád v nadmořské výšce 2300 metrů.