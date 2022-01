Fenka ovčáka zachránila na severovýchodě USA majitele po autonehodě. Přivedla policii

Tinsley je roční fena shilohského ovčáka. V noci na úterý ji zaregistrovali policisté, když pobíhala na dálničním mostě mezi státy New Hampshire a Vermont. Chtěli ji odchytit.

„Všechny jednotky na místě se snažily psa obklíčit, nahnat ho do policejního auta, kolemjedoucí ho lákali pamlsky. Pes ale nenechal nikoho přijít blíž než na tři metry,“ popsal policejní náčelník Phillip Roberts.

Fena ovčáka pořád unikala jedním směrem. Nakonec policisty dovedla k proraženým svodidlům. „Upozornila je, co je mimo vozovku. Bylo to auto a dva muži, které náraz vymrštil ven,“ dodal policista z New Hampshire Daniel Baldassarre.

Je můj anděl strážný, říká zachráněný muž

Převrácené auto řídil majitel feny. „Je můj anděl strážný. Je to zázrak, že je tak inteligentní,“ prohlásil později majitel fenky Cam Laundry.

Psa chválí i záchranáři. „Celou dobu první pomoci seděla hezky klidně vedle svého pána,“ přiblížil kapitán hasičů z Hartfordu Jack Hedges.