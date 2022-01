Do bitvy o křeslo italského prezidenta možná vytáhne i politický nezmar Berlusconi

Zástupci pravicových stran vidí v Berlusconim ideálního společného kandidáta na prezidenta země. Rozhodnutí má padnou v nejbližších dnech, sám Berlusconi kandidaturu nevyloučil.

Tento mediální a realitní magnát vstoupil do politiky na začátku 90. let, kdy tradičními stranami otřásly korupční aféry. Třikrát usedl do premiérského křesla a stal se nejdéle sloužícím předsedou italské vlády od druhé světové války. Jenže dnes pětaosmdesátiletý miliardář společnost vždy rozděloval.

Četné skandály

Nechvalně proslul siláckými vtipy o ženách, plastickými operacemi a hulvátským chováním při jednáních se světovými lídry. Důstojnému vykonávání nejvyššího úřadu v podání Berlusconiho podle jeho kritiků odporuje i série soudních procesů. Opakovaně vyvrací obvinění ze spolupráce s mafií, zneužití pravomocí nebo napomáhání prostituci.

Kromě kauzy s nezletilou Maročankou Ruby se na veřejnosti objevily i jeho telefonáty z doby, kdy vládl a současně pořádal bujaré večírky. „Budu tu mít dvě mladičké holky. Jedna je novinářka z Neapole, moc sympatická a roztomilá, ta druhá je jednadvacetiletá holka z Brazílie,“ zní na nahrávkách Berlusconiho hlas.

Vězení unikl díky věku

Soudy zatím dotáhly do konce jediný případ. Vězení za daňové úniky unikl Berlusconi v roce 2013 jen díky vysokému věku, šest let ale nemohl vykonávat žádné ústavní funkce. I proto levice současného europoslance jasně odmítá.

„Silvio Berlusconi nedostane hlasy hnutí. Ideální kandidát Hnutí pěti hvězd je osobnost s velkou morální autoritou,“ řekl za toto hnutí italský expremiér Giuseppe Conte.

Šance zakladatele Forza Italia na přesun z Milána do Říma přesto pořád žije. Středopravicové strany k jeho prosazení samy nemají dost hlasů, ale jejich vyjednavači přesvědčují levicové odpadlíky. A to hlavně ty z okolí dalšího expremiéra Mattea Renziho. Díky nim by Berlusconi mohl teoreticky získat ve čtvrtém kole potřebnou nadpoloviční většinu.