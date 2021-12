Rakouští poslanci schválili zákon umožňující asistovanou sebevraždu

Rakouský ústavní soud vládě nařídil, aby změnila dosavadní zákonnou úpravu, podle níž za pomoc při sebevraždě hrozí až pětileté vězení. Podle textu, který schválili poslanci napříč stranami kromě pravicově populistické Svobodné strany Rakouska (FPÖ), mají dospělé osoby právo na pomoc při ukončení života, pokud jsou smrtelně nemocné nebo trpí trvalou a vysilující nemocí.

Každý případ musí posoudit dva lékaři, z toho jeden s kvalifikací v oboru paliativní medicíny. Tito lékaři mají především posoudit, zda je pacient schopen nezávislého rozhodnutí.

Kromě toho musí před umožněním asistované sebevraždy uplynout alespoň dvanáct týdnů, aby se zajistilo, že žádost nebyla pouze důsledkem pacientovy dočasné krize. U pacientů v terminální fázi nemoci je tato lhůta zkrácena na dva týdny.

Posílení hospiců a paliativy

Zákon respektuje lidskou důstojnost, ale zároveň má umožnit, aby nikdo „nevolil cestu smrti, pokud existují jiné možnosti“, řekla agentuře APA rakouská ministryně spravedlnosti Alma Zadicová (Zelení). Proto podle ní bude plošně posílena hospicová a paliativní péče, na jejíž rozvoj bylo vyčleněno 108 milionů eur (2,73 miliardy korun).

Pokud by do konce prosince nebyly zavedeny žádné nové předpisy, současný zákaz asistované sebevraždy by pozbyl platnosti a praxe by zůstala neregulovaná.