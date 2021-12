Okolnosti smrti Češky v Británii nejsou podezřelé, uvedl Scotland Yard

„Její smrt je považována za nevysvětlenou, ale počáteční vyšetřování nasvědčuje tomu, že okolnosti nejsou podezřelé,“ uvedl Scotland Yard.

I když tělo dosud nebylo formálně identifikováno, londýnská policie sdělila, že rodina mrtvé v České republice je o vývoji informována.

Policie po 32leté Češce z Uherského Hradiště několik dní pátrala. Naposledy byla spatřena před dvěma týdny, když jela z práce domů.

Podle policie v neděli 28. listopadu okolo 19:45 odešla z práce a zamířila domů do čtvrti Camberwell. Před nastoupením do autobusu si ještě vybrala peníze. Naposledy byla údajně spatřena v autobuse asi o půl hodiny později. Její zmizení ohlásil 3. prosince jeden z jejích kolegů, když se neobjevila v práci. To podle něj pro ni bylo velmi netypické.

Zatčený muž byl propuštěn

Tělo bylo podle informací deníku The Sun nalezeno v době, kdy policie vyšetřovala zprávu o „podivínovi“, který obtěžoval personál nemocnice, v níž Češka pracovala. Jedna zdravotní sestra podle informací ze sociálních sítí tvrdila, že byla sledována, když dětskou nemocnici ve čtvrti Lambeth opouštěla.

Metropolitní policie uvedla, že muž zatčený minulý týden ve spojitosti se zmizením ženy byl propuštěn, zatímco pokračuje vyšetřování případu.