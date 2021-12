Střelba ve škole v Michiganu má čtvrtou oběť, mladík byl obviněn z vražd

Oběťmi střelby jsou šestnáctiletý Tate Myre, čtrnáctiletá Hana St. Julianaová, sedmnáctiletá Madisyn Baldwinová a nově také sedmnáctiletý Justin Shilling. Učitel a sedm dalších studentů utrpělo zranění, stav tří studentů je velmi vážný. Je mezi nimi i čtrnáctiletá dívka, která byla po operaci připojena k plicnímu ventilátoru.

Obvinění vznesená vůči mladíkovi byla oznámena krátce po smrti čtvrté oběti. Podle agentury AP byl obviněn jako dospělý. Žalobkyně Karen McDonaldová nesdělila nic o možném motivu. Uvedla však, že si prokurátoři jsou „jistí“, že budou moci prokázat, že šlo o promyšlený čin. „Je tu hora digitálních důkazů, videozáznamy, sociální sítě, všechny možné digitální důkazy,“ uvedla.

Ke střelbě na střední škole v obci Oxford zhruba 70 kilometrů severně od Detroitu podle dosavadních zjištění Crumbley použil pistoli, kterou v pátek koupil jeho otec. Chlapec zveřejňoval na sociálních sítích její fotografie a zkoušel s ní střílet, uvedl šerif Michael Bouchard.

„Je jasné, že přišel s cílem zabíjet,“ uvedl Bouchard v rozhovoru s televizí CNN. „Střílel do lidí zblízka, často do hlavy a hrudníku… Šlo o naprosto chladnokrevné vraždy,“ poznamenal šerif. Dodal, že střelec vypálil nejméně třicet ran.

Nyní probíhá analýza textů a videí

Vyšetřovatelé podle Boucharda nyní zkoumají útočníkovy texty, které obdrželi během noci a které obsahují „některé z jeho myšlenek“. Zároveň analyzují videa z bezpečnostních kamer.

„Nemůžeme získat motiv od podezřelého, kterého máme ve vazbě, ale myslíme si, že máme způsob, jak získat spoustu podpůrných informací o tom, jak a proč k tomu došlo,“ poznamenal šerif.

Střelec byl podle šerifova úterního sdělení vyzbrojen poloautomatickou pistolí a třemi zásobníky na patnáct nábojů. V době zatčení bylo ve zbrani sedm ostrých nábojů.

Podezřelý byl odzbrojen a vzat do vazby několik minut po začátku střelby. S vyšetřovateli hovořit odmítl, když si jeho rodiče najali právníka a odmítli umožnit úřadům, aby syna vyslechly, uvedl Bouchard. „Člověk, který má největší přehled o motivu, nemluví,“ řekl šerif.

Bouchard uvedl, že si není vědom toho, že by podezřelý student druhého ročníku střední školy měl v minulosti problémy se zákonem. Dodal, že vyšetřovatelé zatím neviděli nic, co by naznačovalo, že by chlapec měl v minulosti kázeňské problémy. Podle šerifa úřady prohledaly chlapcův domov a zabavily jeho mobilní telefon.