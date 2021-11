Soud udělil dosud nejvyšší trest v souvislosti s lednovými nepokoji v Kapitolu

Čtyřiačtyřicetiletý Fairlamb je bývalým bojovníkem v disciplíně smíšených bojových umění (MMA) a majitelem posilovny ve státu New Jersey. Byl jedním z prvních výtržníků, kteří se dostali do Kapitolu, když dav rozbil okna budovy a prolomil jedny z dveří. Podle prokuratury obtěžoval nastoupené policisty, řval jim do obličeje a snažil se jim zabránit v průchodu davem. Pak do jednoho strčil a jiného udeřil do obličeje. Jeho jednání zachytily kamery na uniformách policistů.

Soudce Lamberth řekl, že udělený trest stanoví laťku pro dalších asi 120 stíhaných osob, které čelí podobným obviněním jako Fairlamb.