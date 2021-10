Přes sto let staré vlasy pomohly určit příbuzenský vztah mezi náčelníkem Siouxů a jeho potomky

V létě roku 1876 se slavnému válečníkovi podařilo sjednotit dakotské kmeny a uštědřit americké armádě dvě největší porážky během Velké siouxské války. Nejprve u Rosebudu a pak u Little Big Hornu, kde jeho muži pobili sedmou kavalérii včetně jejího velitele George Custera.

Kam až je schopná genetika dojít?

„Pokud víme, jde o první publikovaný případ příbuzenského vztahu mezi současnou a historickou osobou, který byl potvrzen pomocí tak omezeného množství staré DNA mezi tak vzdálenými příbuznými. Tato studie otevírá možnosti rozšíření genealogického výzkumu i v případech, kdy jsou k dispozici jen malá množství starého genetického materiálu,“ uvedl časopis Science Advances.

Vědcům se tak otevírá nové pole působnosti v hledání příbuzných zesnulých slavných osobností. DNA pro tyto výzkumy lze extrahovat nejen z vlasů, ale i ze zubů nebo kostí.

Novou metodu vyvinuli odborníci na genetiku pod vedením Eskeho Willersleva z Cambridgské univerzity.

Forenzní genetik Daniel Vaněk je ale k novosti postupu skeptický. „K mému velkému překvapení jsem nenašel žádný článek ve vědeckém časopise, který by tu metodu popisoval. Museli to malé množství DNA zachytit hybridizací, potom ten vzorek obohatit a provádět masivní paralelní sekvenování. V zásadě jsou to postupy popsané a známé, takže mám trochu pochybnosti o té novosti.“