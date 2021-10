Konec erupce sopky na La Palmě je v nedohlednu. „Jsme jí vydáni na pospas,“ uznal premiér

„Nic nenaznačuje, že by erupce mohla rychle skončit, i když je to nejvroucnější přání všech,“ řekl Torres a své tvrzení opřel o názor vědců. „Jsme vydáni té sopce na pospas a jen ona může rozhodnout, kdy to skončí,“ dodal.

Láva vytéká z kráteru sopky od 19. září, zalila území 742 hektarů a zničila už skoro dva tisíce domů. Díky včasné evakuaci zhruba sedmi tisíc lidí se podařilo situaci zvládnout bez lidských obětí. La Palma je domovem 83 tisíc lidí. Podle satelitních snímků je zničeno 60 kilometrů silnic.