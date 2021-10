Po dvou letech a loňském virtuálním setkání se fanoušci komiksů, filmu a úžasných kostýmů mohli vrátit do Kongresového centra Jacoba Javitse, kde se festival Comic-Con tradičně odehrává. I přesto, že účastníků akce je méně než v předchozích letech, organizátoři i fanoušci hovoří o velkém návratu do „normálu“. Zájemci o komiksovou kulturu mohou letos v New Yorku spatřit své oblíbené hrdiny do 10. října.