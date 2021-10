Kvůli úniku ropy u Kalifornie se vyšetřovatelé zajímají o manévry nákladní lodi Rotterdam Express

Z údajů služby Marine Traffic, která poskytuje přehled o pohybu plavidel, podle AP vyplývá, že 305 metrů dlouhá loď Rotterdam Express měla určeno dostat se do kotviště SF-3, jež leží nejblíž poškozeného potrubí u města Huntington Beach. Loď provedla ve dvou dnech tři nezvyklé manévry, jimiž se dostala nad ropovod.

Potrubí patřící firmě Amplify Energy, která má jižně od Los Angeles tři ropné plošiny, je podle ohledání pod vodou proraženo a vychýleno ze své trasy do oblouku. Firma Hapag-Lloyd, která je provozovatelem lodi, popřela jakýkoli vliv pohybu plavidla na havárii.

Vyšetřovatelé chtějí vyslechnout členy posádky

Podle AP se vyšetřovatelé zaměřují na Rotterdam Express, zjišťují její přesné pohyby a chtějí vyslechnout část posádky.

Z údajů o její plavbě vyplývá, že k přístavu u města Long Beach dorazila 22. září a kotvu shodila asi dva tisíce metrů od ropného potrubí. Následující den brzo ráno se náhle přesunula stovky metrů směrem na jihovýchod, čímž se dostala nad potrubí, jež leží v hloubce třicet metrů. Za deset minut se loď vracela k původnímu kotvišti. Znovu se dala do pohybu kolem půlnoci a naposledy kolem osmé ráno následujícího dne, kdy se vrátila ke kotvišti. Do neděla zůstala na místě a pak vplula do přístavu vyložit náklad.