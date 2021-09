Čínu po 1020 dnech opustili zadržovaní Kanaďané. USA předtím podmíněně propustily manažerku Huawei

Kanaďany Michaela Kovriga a Michaela Spavora zadržela Čína v prosinci 2018 krátce poté, co kanadská policie na základě amerického zatykače zatkla Meng Wan-čou. Peking odmítal, že by to byla pomsta, ale vzápětí poté, co Spojené státy podmíněně přerušily stíhání Meng, jsou volní i oba Kanaďané. Spavora přitom v srpnu poslal čínský režim na jedenáct let do vězení za špionáž. Že Čína muže propustila, oznámil kanadský premiér Justin Trudeau vzápětí poté, co letadlo s nimi opustilo čínský vzdušný prostor.

Nezisková organizace International Crisis Group, pro kterou pracuje bývalý diplomat Kovrig, poděkovala Kanadě a Spojeným státům za jejich roli v propuštění zadržovaných mužů. „Den, na který jsme čekali 1020 dní, konečně nastal,“ uvedla organizace.

Meng Wan-čou je dcerou zakladatele firmy Huawei Žen Čeng-feje. Američané tvrdí, že ředitelka vydávala společnosti Huawei a Skycom za dvě oddělené firmy, ačkoli Spojené státy je považují za jednu. Díky tomu pro společnost zajistila přístup k íránskému trhu v rozporu s americkými sankcemi.