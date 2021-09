Francouzské šumivé víno opět míří do Ruska. Bojkot nastal poté, co ho Rusové zakázali nazývat šampaňským

Pouze víno z regionu Champagne může nést označení šampaňské. To platí na celém světě s výjimkou Ruska, kde zákon nastavuje naprosto opačná pravidla. Zakazuje jako šampaňská nazývat zahraniční sekty a těm ruským to dovoluje. Nezměnil to ani dočasný bojkot vývozu ze strany Francouzů, kteří nyní od protestu ustupují.

„Nechceme žádný bojkot, Rusové jsou přátelé šampaňského a šampaňský region je přítelem Rusů,“ říká francouzský vinař Maxime Touchard.