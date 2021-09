Brněnští vědci dokáží chytit a zpracovat oxid uhličitý, který vzniká při kvašení vína

Velké množství oxidu uhličitého absorbují vinné hrozny už při pěstování ve vinici. Prozatím ho ale vinaři neuměli efektivně jímat. Brněnští vědci přišli s přelomovým nápadem. „Tím, jak prokváší mošt, chytáme zpátky ten oxid uhličitý, vinný plyn, který je potom zelený,“ uvedl vedoucí Ústavu vinohradnictví a vinařství Mendelovy univerzity v Brně Mojmír Baroň.

Jako první v České republice zkouší tuto novinku Vinný dům v Bzenci na jižní Moravě. Oxid uhličitý vzniká při přeměně cukru na alkohol. To, co se nachází ve velkých nádobách, bude následně burčák nebo víno. Bublinky, které při kvašení vznikají, trubkami putují dál na další zpracování.

Environmentální počin vědců

„Každá nádoba je připojená na potrubí, to odvádí CO 2 z tanků. Potrubí ústí do detenční nádoby,“ popsal jednatel společnosti Vinný dům Bzenec Dušan Černoch. Vysokotlaké čerpadlo později stlačí oxid uhličitý do tlakových nádob.

„Je to úplně nová komodita, která v tento okamžik neexistuje. Tím, že vinařství každoročně uvolňuje tento oxid uhličitý do atmosféry jako skleníkový plyn, ta hlavní myšlenka je environmentální,“ uvedl Baroň.

Ke koncovým spotřebitelům by se kapalný kvasný plyn mohl dostat už koncem tohoto roku. Už teď se vyjednává s firmami v České republice i zahraničí.