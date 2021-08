Bývalý šéf slovenské policejní inspekce se možná vyhne vězení. Uzavřel dohodu o vině a trestu

Szabóa zadrželi policisté na začátku června. Podle dostupných informací byl podezřelý z toho, že se nechal podplácet hotovostí a spotřební elektronikou za to, že vynášel informace ze svého úřadu. Ten má kromě jiného odhalovat a vyšetřovat trestné činy policistů a příslušníků sboru vězeňské a justiční stráže.

Dohoda o vině a trestu předpokládá, že Szabó dostane tříletý trest vězení, který mu zároveň bude podmínečně odložen. Kromě toho by měl zaplatit pokutu 25 tisíc eur (635 tisíc korun) a sedm let by nemohl působit ve veřejných funkcích.

Dohoda o vině a trestu umožňuje uložit obviněnému výměnou za jeho doznání méně přísný trest, než by mu hrozil v obvyklém soudním procesu.

Po volbách byli zadrženi mnozí policisté i soudci

Ředitelem policejní inspekce se Szabó stal v roce 2019, tedy před loňskými volbami, které vyústily ve změnu vlády. Po jeho zadržení a obvinění ho nynější kabinet odvolal z funkce.

Po loňských volbách na Slovensku kriminalisté zadrželi a obvinili v různých kauzách kromě jiných bývalé vedoucí představitele slovenské policie, více než desítku soudců a několik někdejších vysokých úředníků a představitelů institucí z období, kdy byli u moci sociální demokraté expremiéra Roberta Fica. Opozice dříve i Szabóův případ označila za příklad války mezi bezpečnostními složkami a za pokus umlčet policejní inspekci.

Zejména Fico dlouhodobě zpochybňuje věrohodnost svědků, kteří spolupracují s policií při vyšetřování kauz. Tuto možnost spolupráce některé stíhané osoby již využily a ve svých případech vyvázly s podmínkou.