V USA raketově roste násilná kriminalita. Experti vidí příčinu v protiepidemických opatřeních

Dle Miřejovského situace připomíná přelom osmdesátých a devadesátých let, kdy byla v USA na vzestupu nová droga – crack. „V roce 1991 bylo zavražděno 482 lidí. V té době obrovsky vzrostla i aktivita velmi násilných gangů. Nedlouho na to následovaly různé represivní legislativní akce, například zákaz prodeje útočných pušek na několik let.“

Chudinské čtvrti, zejména ve velkých městech, trpí přes pandemii značnými sociálními a finančními problémy. I to se dává do souvislosti s velkými nárůsty kriminality. V hlavním městě Spojených států bylo v roce 2020 zaznamenáno téměř dvě stě vražd, v první polovině 2021 už více než sto.

Legislativní kroky

Joe Biden a jeho administrativa mají podle Miřejovského omezené možnosti, jak násilí zabránit. „Je to především záležitostí jednotlivých měst a států. Prezident samozřejmě přichází s různými plány na pomoc ohroženým komunitám. Demokraté dle všeho připravují silné omezení možnosti legálně držet střelné zbraně, což je de facto reminiscence na devadesátá léta. Mimo to jde ale hlavně o záležitost samospráv, které dříve sázely na to, že se jim dařilo v kontaktních kampaních a prevenci. Toto v minulých patnácti měsících zcela padlo,“ vysvětluje.

Neuplyne tak ani den, kdy by z velkých měst nepřicházely zprávy o přestřelkách gangů a vraždách. Trendem poslední doby jsou i pravidelné zprávy o postřeleném nebo zastřeleném policistovi. Přestřelky už se neomezují jenom na chudinské čtvrti, ale dochází k nim i v centru na velmi rušných ulicích. Mezi oběťmi jsou tak často i nevinní chodci.

V USA se za poslední rok a půl také zvýšil prodej zbraní. „Je to klasická reakce určité části americké společnosti na pocit nebezpečí, bylo tomu tak i po teroristických útocích 11. září 2001. Američtí milovníci zbraní předpokládají, že demokratická administrativa sáhne po výraznějším omezení prodeje některých zbraní. Proto se už teď předzásobují,“ říká zpravodaj.