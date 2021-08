Skuteční vrazi mého manžela unikají, míní vdova po prezidentovi Haiti

Martine Moïseová je jediným svědkem, který nebyl z řad atentátníků. Při atentátu byla vážně raněná a stále se bojí o život. I na rozhovor s televizí CNN proto přišla s ochrankou.

„Bylo kolem jedné hodiny v noci, když začala střelba. Nebyla to banalita, byla to palba automatických zbraní,“ přiblížila začátek útoku, při němž byli s manželem v ložnici. Po několika minutách útočníci rozrazili dveře do místnosti a postřelili ji.

V interview popsala, že zůstala obličejem dolů a slyšela, jak desítka mužů pokoj prohledává. „Přišli si pro něco, slyšela jsem, jak říkají – to není ono, á, tady to je. Našli to,“ uvedla s tím, že neví, o jaké dokumenty šlo.

Jeden útočník pak podle Moïseové přistoupil k jejímu manželovi, který byl stále bez zranění. „Někomu telefonoval a popisoval, jak můj muž vypadá – vysoký štíhlý černoch. Možná ten na druhém konci potvrdil, že to je on. Zastřelil ho tam na podlaze.“

Když byl prezident mrtev a útočníci odešli, myslela si Moïseová, že také zemře, neboť byla těžce raněná. Nakonec ji do nemocnice dostali policisté.