Návrat tradičních stran? Francouzi volí ve druhém kole vedení regionů a departementů

Velmi sledovaný bude také region Hauts-de-France na severu země, kde usiluje o zvolení Xavier Bertrand z LR, který chce příští rok kandidovat na prezidenta. Pokud by v regionálních volbách uspěl v přímém souboji s kandidátem RN, posílilo by to jeho obraz muže, který by mohl krajní pravici zastavit v celostátním měřítku.

Zajímavý průběh sčítání hlasů lze očekávat v Île-de-France, kde vyšla z prvního kola jako favoritka dosavadní šéfka regionu Valérie Pécresseová, členka Macronovy strany Republika v pohybu (LREM). V neděli tam voliči vybírají z celkem čtyř kandidátů. Význam tohoto hlasování podtrhlo osobní zapojení premiéra Jeana Castexe a populárního mluvčího vlády Gabriela Attala.