Mafiánský boss Brusca vyšel z vězení, italská veřejnost je rozhořčená

Brusca byl zatčen v roce 1996 a římskou věznici Rebibbia opustil v pondělí večer, 45 dní předtím, než si odpykal trest v délce 25 let. Ačkoli byl odsouzen na doživotí, trest mu byl snížen díky spolupráci s vyšetřovateli, která vedla k zatýkání dalších členů mafie. Během následujících čtyř let se ještě Brusca musí pravidelně hlásit na policii.

„Propuštění bosse, který spáchal více než 150 trestných činů a je zodpovědný za smrt protimafiánského soudce Giovanniho Falconeho a jeho eskorty v roce 1992, je ostudou pro Itálii a urážkou obětí mafie a jejich blízkých. Za to, co udělal, je 25 let vězení příliš málo,“ reagovala na propuštění Bruscy šéfka krajně pravicové strany Bratři Itálie (FI) Giorgia Meloniová. „Respektujeme zákony, ale ty zákony je třeba změnit. Brusca je bestie, která nesmí opustit vězení. Jestli si někdo zaslouží doživotní trest, pak je to on,“ řekl šéf strany Liga Matteo Salvini.

„Jsem opravdu pobouřená, stát hraje proti nám,“ citovala agentura Adnkronos Tinu Montinarovou, vdovu po policistovi, který zemřel při výbuchu bomby odpálené mafií, když doprovázel Falconeho. „Spolupracoval s justicí jen kvůli výhodám,“ řekla deníku Corriere della Sera vdova po dalším ze zavražděných policistů Rosaria Costaová.

Zákony platí pro všechny

Falconeho sestra Maria uvedla, že propuštění Bruscy je smutnou zprávou, její bratr ale podle ní bojoval za to, aby zákony platily stejně pro všechny, a nyní musí platit i pro odsouzené mafiány.

„Bez ohledu na to, co si myslíme o ukrutnostech, které svého času spáchal, tady byla spolupráce… Nezapomeňme, že nám dal informace o bombových útocích,“ řekl agentuře Reuters šéf protimafiánské prokuratury Federico Cafiero De Raho. „Soudci se zjevně domnívali, že toto byl adekvátní trest,“ dodal.

Brusca, který měl v sicilském dialektu přezdívku 'U verru (Prase), byl přítelem hlavního bosse Cosa Nostry Tota Riiny a má na svědomí řadu brutálních zločinů. V roce 1996 nařídil popravit čtrnáctiletého chlapce Giuseppeho Di Mattea, kterého předtím nechal unést a držel ho 779 dní v zajetí. Jeho tělo pak pachatelé rozpustili v kyselině. Únos a vražda byly výstrahou a pomstou otci zavražděného chlapce, který po zatčení začal spolupracoval s policií a jako korunní svědek vypovídal proti svým dřívějším mafiánským souputníkům.