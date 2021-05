Vůdce Boko Haram se zřejmě pokusil o sebevraždu, aby unikl zajetí. Podle některých zpráv zemřel

Nedostudovaný teolog Shekau stanul v čele hnutí Boko Haram před dvanácti lety, po smrti jeho zakladatele. Zdroj z místních tajných služeb nyní tvrdí, že terorista svým zraněním po pokusu o sebevraždu podlehl, úřady to však zatím nepotvrdily, uvádí agentura AFP.

Zprávy o Shekauově údajné smrti se v minulosti objevily už několikrát. „Předchozí zprávy ohledně jeho zabití dost často působily jako propaganda režimu. V současnosti ty informace již vedou k tomu, že je buď velmi těžce zraněn, nebo skutečně zahynul,“ uvádí politický geograf Bohumil Doboš z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

Jméno skupiny Boko Haram znamená „Západní vzdělání je zapovězené“. Byla-li ve svých počátcích tvrdá, pod vedením Shekaua se stala zvrácenou. „V roce 2016 i centrum (teroristické organizace) Islámského státu (IS) samo zjistilo, že metody, které používá Shekau, jsou moc brutální, dokonce i na IS. V té době došlo k rozdělení Boko Haram na dvě složky, které spolu právě posledních pět let bojují,“ vysvětluje Doboš.