Profesorka Mooreová-Gilbertová tvrdí, že se ji Írán ve vězení snažil získat jako špionku

Odbornice na problematiku Blízkého východu Mooreová-Gilbertová byla v Íránu zatčena v roce 2018 a odsouzena byla k desetiletému vězení za špionáž. Podle Teheránu pracovala pro Izrael. Loni v listopadu se dostala na svobodu výměnou za tři vězněné Íránce.

V rozhovoru s televizí Sky News Australia Mooreová-Gilbertová řekla, že íránské revoluční gardy se ji snažily opakovaně najmout jako špionku, za což jí nabízely propuštění.

Útěk jí nevyšel

Pobyt na samotce ji měl zlomit. „Je to psychické mučení. Člověk z toho úplně zešílí. Je to naprosto zničující,“ popsala . „Z psychického traumatu v té místnosti jsem cítila fyzickou bolest. Byla to kóje dva krát dva metry – bez záchodu, bez televize,“ uvedla.

„Říkala jsem si, že pokud budu muset vydržet ještě další takový den, tak se zabiju. Samozřejmě jsem se o to nikdy nepokusila,“ dodala.