Texas stále trpí pod mrazivou bouří. Problémy s pitnou vodou se týkají téměř poloviny obyvatel

Úřady doporučují, aby lidé vodu před konzumací převařili. Unikání vody z rozpraskaného potrubí zároveň na některých místech způsobuje její závažný nedostatek. Město Kyle ve středu požádalo svých bezmála 50 tisíc obyvatel, aby až do odvolání omezili spotřebu na minimum. „Voda by v tuto chvíli měla být používána jen na to udržovat se při životě,“ citoval NYT z prohlášení místních činitelů.

O víkendu by se mělo oteplit

Vedení okresu Harris County, kde žije více než čtyři miliony lidí, ve čtvrtek večer obyvatele vyzvalo k uzavření přívodů do domácností a vypuštění vody z trubek. „V noci budeme mít zase tuhé mrazy. Vzhledem k nízkému tlaku vody po celém regionu, prosíme, nenechávejte své kohoutky otevřené,“ píše se v oficiálním prohlášení na Twitteru.

S teplotami až kolem dvaceti stupňů pod nulou, sněhem či náledím se jih USA potýká od minulého týdne, kdy pro tuto oblast málokdy vídané podmínky přinesl příliv arktického vzduchu z Kanady. Vývoj ochromil dopravu i dodávky elektřiny, v nezateplených domech pak teploty padaly k bodu mrazu, zatímco v supermarketech ubývaly základní potraviny.

Víkend by měl do Texasu přinést výrazné oteplení, kdy se ale fungování infrastruktury vrátí do normálu, není jasné. Výpadky proudu se již daří odstraňovat poté, co rozvodná síť zkolabovala v důsledku extrémní poptávky a problémů s vybavením v elektrárnách všech druhů.

Podle informací deníku The Texas Tribune dělily Texas jen „sekundy a minuty“ od „katastrofického selhání“, po kterém mohli obyvatelé zůstat bez elektřiny celé měsíce. Takto zřejmě zůstane u maximálně několikadenních výpadků. Dodávky dočasně ztratily asi čtyři miliony zákazníků, ve čtvrtek večer web poweroutage.us hlásil už jen kolem 200 tisíc zasažených odběratelů.